台積電勁揚、太陽能衝鋒 台股漲189點收復月線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電勁揚、太陽能族群大漲，台股盤中大漲189點，穩上14700點，站回月線並收復5日線。法人表示，台股有多重題材點火，下週觀察美FOMC會議與11月CPI結果。

美科技股反彈，台股今天走勢開高續強，盤中電子表現強勢、金融穩健，大盤收復14600點和14700點整數關卡，最高來到14742.79點，大漲189.75點，重新站回月線約14661點之上，並站上5日線約14725點，挑戰收復10日線約14775點。

到10時35分，台股加權指數來到14714.66點，上漲161.62點，漲幅1.11%，成交值來到新台幣1029.84億元，其中電子股盤中勁揚1.43%，金融股小漲0.31%，航運股漲1.3%。

主要電子權值股台積電重返480元之上，漲幅逾2%，鴻海、聯發科、日月光投控、聯電勁揚；太陽能族群茂迪、達能等鎖漲停，碩禾大漲近9%，聯合再生大漲逾7.6%。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，美國勞工部公布數據顯示市場未過熱，通膨預期降低，使得美股回神勁揚，台股今天早盤開高續強，太陽能族群受到政府政策激勵強勢表態，加上中國解封以及生技題材點火，大盤高姿態整理。

容逸燊預期，下週美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議以及美國公布11月消費者物價指數（CPI），是市場關注重點。（編輯：張均懋）1111209