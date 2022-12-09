台股大漲152點收14705點站回月線 週線下跌終結連5紅
2022/12/9 13:43（12/9 13:47 更新）
台股9日終場大漲152.39點，收在14705.43點。（中央社檔案照片）
（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電勁揚、太陽能族群大漲，台股重返14700點之上，站回月線並收復5日線，終場大漲152.39點，收在14705.43點，台股今天也收週線，不過週線下跌265.25點，終結連5紅。
美科技股反彈，台股在台積電勁揚、太陽能族群衝鋒下開高走強，盤中聯袂收復14600點和14700點整數關卡，不僅收復月線約14660點，也重返5日線約14721點之上，午盤過後代表中小型股的OTC櫃買指數漲幅收斂，力守站穩10日線，尾盤電子續強，金融持穩。
終場台股加權指數上漲152.39點，收在14705.43點，漲幅1.05%，成交值來到新台幣1930.19億元，電子股勁揚1.34%，金融股小漲0.38%，航運股上漲1.99%。台股今天也收週線，週線下跌265.25點，終結連5紅。（編輯：潘羿菁）1111209
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