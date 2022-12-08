泰山賣全家股權 金管會要證交所查3點最快1週有結果

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（中央社記者謝方娪台北8日電）泰山企業爆發經營權之爭，公司派出脫4.33萬張全家股票，引起大股東龍邦國際喊告。金管會表示，已請證交所向泰山調閱資料查核內控作業等3大重點，結果預計最快1週出爐。

泰山企業經營權之爭越演越烈，公司派以迅雷不及掩耳速度出脫4.33萬張全家股票，有意入主的龍邦國際看傻眼，直喊公然欺騙董事會，將申訴提告；泰山則嚴正聲明出售全家股票股款已在7日全數撥入公司帳戶，屬全體約5萬名泰山股東所有，絕無掏空。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會表示，依泰山重訊公告，泰山今年12月2日經審委會提董事會決議處分全家股份不超過4.35萬張，12月5日以每股新台幣187元處分4.33萬張全家股票，交易金額總計80.97億元、處分利益54.53億元。

張子敏指出，相關交易過程，金管會已請證交所向泰山調閱資料，目前正查核中。

張子敏表示，證交所查核有3大重點，針對泰山要出售全家股權，董事會開會過程提供資料是否完整，泰山召開重大訊息記者會公告事項是否完整，以及公司內控作業是否有瑕疵；預計最快1週證交所會將調查結果呈報金管會。

至於泰山處分全家股權，是否是洽單一特定人進行盤後交易，金管會目前沒有資料。（編輯：楊蘭軒）1111208