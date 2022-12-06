火速賣掉全家股票再與龍邦交火 泰山再提四點澄清

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）泰山火速賣掉手上4.33萬張全家股票，引發龍邦不滿提出賣價過低等四大疑點，並指控間接掏空公司意圖。泰山晚間也再提四點澄清，表示決策獲絕對多數董事支持，並再次指出，無從得知交易對象。

龍邦強調，自2018年買進泰山股份，向來保持初衷，龍邦國際一直以來以穩定泰山經營體系、協助公司長遠發展為目標。獨立董事杜英達已於12月2日董事會中明確表示應經股東會特別決議後，才能處分，因此龍邦反對通過該等無效議案。

龍邦表示，泰山公司無視獨立董事專業意見，強硬通過決議。且質疑今年度全家股票高點為249元，什麼原因非要選在全家股價相對低點時賣出，也完全違背上週五董事會中半年內以較優價格陸續處分的決議，罔顧股東權益，顯有背信之嫌。

龍邦也質疑此案根本為特定人的交易，龍邦指出，實務上，欲在短期內，甚至一次性取得如此鉅額股份，都會有可觀的溢價，更不可能折價，或低於市價，泰山在5日上午開盤的第一分鐘即完成交易，顯然早在董事會決議前已洽特定人談定交易價格，涉嫌違背職務，圖利他人之心昭然若揭。

對於龍邦的指控，泰山也提出四點回應澄清，泰山表示，出售業外轉投資，為企業永續經營及成長正向決策，因此獲得董事會絕對多數董事支持；且處分收益未來可用於本業相關投資。

在程序問題上，泰山表示，法律意見書由公司法律顧問摘要向所有董事報告，並無保密。另外，董事會決議授權是每股交易價格下限、交易數量及期間，並非其所言從優交易。

同時泰山也再次強調，透過鉅額逐筆交易方式成交，無從得知交易對象，已竭誠將訊息披露，並無任何欺瞞投資大眾或董事會情事。（編輯：楊凱翔）1111206