搭北美製造順風車 金寶：墨西哥廠詢問度最高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北9日電）台積電赴美設廠掀起製造業全球布局話題，電子代工廠金寶總經理陳威昌今天表示，旗下墨西哥廠近期詢問度最高，有不少新客戶參觀廠區，預計產能很快會滿載，將貢獻金寶未來成長。

陳威昌出席法人說明會表示，金寶早已在美國和墨西哥投資設廠，因應美中局勢改變，雖然廠商不會放棄中國生產，仍需要「買一點保險」；目前金寶墨西哥廠詢問度最高，當地廠長每天除了管理製造，還要接待新客戶參觀廠區。

他表示，墨西哥廠生產網通、物聯網等產品，考量需求增加，產能應該很快會滿載。廠區內有一塊土地尚未使用，金寶正在評估何時啟用，會在廠區能負荷的情況下，選擇進行哪些投資。

陳威昌指出，客戶洽詢想在金寶墨西哥廠生產的產品，不只是既有產線轉移，有些是金寶從來沒接觸過的全新產品，「可能超出想像」，將來產線會更多元。

金寶今年全球產能已擴充約20%，陳威昌透露，明年產能還會再增加，擴廠主要聚焦泰國，其中5G產品已經生產樣品，客人洽談的興趣非常高，明年1月在美國消費性電子展（CES）、2月在世界行動通訊大會（MWC）都已經約客戶洽談。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望明年營運，陳威昌表示，他上任後每年都喊出成長雙位數百分比，但明年可能稍微趨緩，不會像過去幾年快速成長；目前訂下明年度目標還是要成長，不過在通膨、升息及庫存等因素影響下，客戶對明年度預算也相對保守，金寶明年成長幅度「看起來有點挑戰」。

談到衛星產品布局，陳威昌指出，由於俄烏戰爭關係，提供烏克蘭星鏈網路服務的太空探索科技公司（SpaceX）一炮而紅，證明相關產品有需求。他認為，低軌道衛星產業是明日之星，然而在今天這個時間點還沒發酵，「我們（金寶）既然上了車，就不會下車」，只是必須等待時機。（編輯：張良知）1111209