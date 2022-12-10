中華電獲國際認證 入選道瓊永續世界指數

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（中央社記者江明晏台北10日電）道瓊永續（DJSI）公布評選結果，中華電信在全球眾多永續績效指標企業中脫穎而出，入選道瓊永續世界指數（DJSI）「世界指數（DJSI-World）」，並在多項目評分中獲全球電信業最高分。

道瓊永續指數是全球永續評比，每年均有數千家企業參與，今年有多達1萬3000家企業角逐，競爭激烈。

中華電信今天發布新聞稿指出，入選道瓊永續世界指數（DJSI）「世界指數（DJSI-World）」及連續11年入選「新興市場指數（DJSI-Emerging Markets）」，並指出，此次評比有超過6成項目獲得滿分的成績，治理面分數中，「風險與危機管理」、「稅務政策」、「創新管理」、「網路可靠性」、「環境政策與管理」等項目獲全球電信通訊服務產業最高分。

隨著氣候變遷對人類生存和安全的威脅愈來越大，全球指標企業致力減碳。中華電信表示，積極部署5Green策略，除發行電信業第一檔永續發展債之外，在綠色營運上承諾2030年碳排放減半、2050年達到淨零；2030年讓IDC雲端機房皆採用再生能源，申請加入「RE100」全球再生能源倡議，並承諾全公司於2040年達成RE100、100%使用再生能源、全台692家服務中心轉型綠色商店的目標。

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供應鏈部分，中華電推行2030年供應鏈減碳50%；2035年綠色採購達50%。今年9月已啟用5000萬度綠電轉供予IDC機房使用，預計未來3年將為地球種下1萬5000棵樹，實際落實綠化減碳，守護地球。

中華電信董事長謝繼茂強調，ESG永續發展是中華電信的無悔投入，將以積極的態度自我要求，運用核心專業、技術、資源、能力與特色，與各界先進攜手合作，落實推動低碳永續。（編輯：郭無患）1111210