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搶救鵝鑾鼻遺址／當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解
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宇瞻攜手凌華 加速拓展AI多元應用

2022/12/13 11:01
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（中央社記者張建中新竹13日電）記憶體模組廠宇瞻今天宣布，與工業電腦廠凌華合作推出強固等級邊緣運算解決方案，加速拓展AIoT人工智慧物聯網多元應用發展。

宇瞻表示，智慧城市常見的連網監視與情境感知技術，近來也延伸應用於國防領域。透過人工智慧（AI）技術分析、整合感測器收集的資料，可為管理者提供決策所需的關鍵資訊。

此外，在鐵路交通情境，整合自動列車運行（ATO）技術，輔以軌道或站台影像監控、乘客資訊系統等邊緣數據分析與管理，也將大幅提升鐵路運行安全性。宇瞻指出，這些新興的應用場景，都仰賴高度穩定的儲存裝置與運算系統。

宇瞻表示，經觀察發現運算系統的停擺經常與工業級固態硬碟（SSD）異常有關，促使宇瞻與凌華合作；雙方看好提升儲存裝置的穩定性，對於邊緣運算、AI應用發展將有極大助益。

宇瞻指出，與凌華合作開發的邊緣運算解決方案，打破過往應用限制與技術瓶頸，將運算系統效能與穩定度發揮至最佳狀態，將加速實現更多邊緣運算應用實績。（編輯：翟思嘉）1111213

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