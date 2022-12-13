政府拚2050淨零轉型 龔明鑫：須攜手金融業共同努力

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（中央社記者蘇思云台北13日電）國發會主委龔明鑫表示，為了達到2050年淨零碳排目標，聯合國報告提到2030年前平均每年投入經費達到4兆至6兆美元，一定要金融體系共同參與，不然幾乎不可能達到，年底陸續公布12項關鍵戰略內容。

台灣人壽跟經濟日報今天下午實體舉行2022永續保險永續影響力論壇。

龔明鑫致詞時表示，現在淨零轉型的目標逐漸被企業、民眾認同，相信政府跟民間攜手，可以推動發展這項目標。金融業對於永續轉型，台壽在能源轉型投入很多，也投入聯貸案促成離岸風場發展。

龔明鑫表示，淨零轉型不只是台灣的目標，也是全世界多國目標，今年3月底對外公布淨零路徑圖，今年年底會陸續公布12項關鍵戰略，後續包括政府編列預算、如何跟民間與企業合作、如何管考等細節都會出來，至少規劃到2030年。

龔明鑫指出，今年聯合國10月報告提到，為了達到2050年淨零碳排目標，2030年前平均每年投入經費達到4兆至6兆美元，這麼大規模的投資金額，如果沒有金融體系參與，幾乎不可能達到。

龔明鑫表示，主計總處明年預算新台幣682億元，也是希望跟民間投資做搭配，政府和國營事業規劃到2030年投入淨零碳排的相關預算將達9000億元，預估可促進民間投資超過4兆元。

龔明鑫指出，保險資金等如果進入離岸風電等建設，也有提供國家融資保證機制，分擔部分風險。國家級融資保證機制已經開始啟動，現在已有5案，促成投資金額已有30億元以上，後續風場規模有可能更大。

目前氣候變遷因應法送到立法院，龔明鑫表示，希望這個會期可以三讀通過，如果通過等於相關目標入法，行政單位就要依法行政達成目標，後續如果要課徵碳費等就有母法依據，政院先前也通過再生能源發展條例，除了法制上努力外，也積極發展新科技，以利2050年達成目標。

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台灣人壽總經理莊中慶致詞時表示，希望可以拋磚引玉，用企業影響企業、影響客戶，協助客戶做好轉型工作。中信金跟台灣人壽在永續發展以及淨零碳排推動上不遺餘力，永續這條路需要各界齊心協力。

台灣人壽資深副總經理謝壯堃指出，保險業投資分成上市櫃股債、私募與創投基金、公共建設等3種管道，保險業在公共建設的投資持股上限可以到99%，算是影響力較大的方式，台灣人壽2014年起積極參與政府公共建設的投資案，跟永續投資相關的金額達500多億元，約一半為公共投資與專案融資。（編輯：潘羿菁）1111213