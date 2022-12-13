Discovery實拍陶朱隱園 12/22首播曝光內部結構[影]

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Discovery全新節目「建築巨擘：陶朱隱園」將在12月22日晚間播出，首度曝光屋頂停機坪、可搭載汽車的大型電梯及庭園造景等內部構造。圖為Discovery製作團隊與威京總部集團、中華工程經營團隊合照。（Discovery提供）中央社記者賴言曦傳真 111年12月13日

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（中央社記者賴言曦台北13日電）Discovery全新節目「建築巨擘：陶朱隱園」將在22日晚間播出，首度曝光陶朱隱園包含屋頂停機坪、可搭載汽車的大型電梯及庭園造景等內部構造。

Discovery今天舉辦「建築巨擘：陶朱隱園」首映記者會，Discovery表示，陶朱隱園在結構上，從2樓到21樓共旋轉90度，創造出超過1萬平方公尺的綠化空間，可種植超過2.3萬棵喬灌木，每層樓都有270度的環繞庭園，成為都市內的垂直森林。

首席設計師卡里鮑特（Vincent Callebaut）表示，過去10年，他收到來自巴黎市長及法國各城市政府的合作邀請，希望參考陶朱隱園的經驗，打造碳中和的城市；「與自然共生共榮」的概念，讓陶朱隱園成為世界未來建築的開發原型之一。

開發商威京集團總裁沈慶京指出，陶朱隱園2016年被CNN評選為全球9大城市新地標且是唯一住宅地標後，這次再次登上國際舞台，「我相當與有榮焉」；陶朱隱園採用2500年來最大地震的回歸周期來設置隔震系統，期待在2500年後，這座建築仍可以屹立不搖。

「建築巨擘：陶朱隱園」節目將於12月22日晚上10時在 Discovery頻道台灣首播，2023年1月20日起陸續於亞洲播出。（編輯：張良知）1111213