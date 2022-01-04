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顏炳立估算陶朱隱園開價 一坪約592萬元

2022/1/4 18:12（1/4 21:51 更新）
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建案「陶朱隱園」估將在今年第一季底完工，戴德梁行董事總經理顏炳立分析，依照土地、建造以及管銷成本計算，推估單坪開價約新台幣592萬元。中央社記者蔡芃敏攝 111年1月4日
建案「陶朱隱園」估將在今年第一季底完工，戴德梁行董事總經理顏炳立分析，依照土地、建造以及管銷成本計算，推估單坪開價約新台幣592萬元。中央社記者蔡芃敏攝 111年1月4日
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（中央社記者蔡芃敏台北4日電）「陶朱隱園」估今年首季完工，戴德梁行董事總經理顏炳立分析，陶朱隱園位於信義區，物件是「珍貴、稀有、絕版」，依照土地、建造以及管銷成本計算，推估單坪開價約新台幣592萬元。

中華工程建案「陶朱隱園」預計將在今年第一季底前完工，由於建築外型特殊，每層樓旋轉4.5度，號稱以「垂直森林」、「吸碳抗暖化」為設計核心，加上曾傳單坪開價800萬元，一直外界關注焦點。

威京集團主席沈慶京日前以「藝術品」形容該案，而非豪宅。至於每坪開價，他僅強調藝術品與豪宅截然不同，各界心理有數。

戴德梁行今天舉行房地產市場概況記者會，顏炳立分析，陶朱隱園每坪開價仍是謎，不過該案座落信義區，鄰近中油大樓、富邦總部以及國泰金融中心，位在蛋黃中的蛋黃，可以說是「珍貴、稀有、絕版」。

顏炳立估算，信義區土地每坪達800萬元，建坪土地成本約266萬元，若以造價每坪60萬元推算，加計建築造型、管銷成本、獲利後，每坪約592萬元；以每戶300坪來算，要價17.7億元。

他說，許多百億身家的富豪會想購入陶朱隱園，買家心態是「不是唯一不收藏」。若該案在今年公開，絕對是市場一大熱點。

媒體關心顏炳立是否有意購入？他回應，他不需要住在豪宅，傳統老華廈就滿足需求了。（編輯：黃國倫）1110104

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