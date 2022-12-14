風電區塊開發首期選商同額競爭 過半業者0元投標

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（中央社記者曾智怡台北14日電）離岸風電區塊開發首期選商開標序位出爐，共6家開發團隊、10座風場，為同額競爭，當中有7案投標價格下殺0元；由於部份案場範圍重疊，經濟部將於套疊圖資後，於年底前個別知會開發商實際獲配容量。

經濟部今天完成區塊開發第一期選商開價會議，排序為渢妙、海鼎二、海鼎三、加能、海盛、環洋、海峽、北能、達天、又德等10個離岸風場，共有6家開發商。當初有遞件的海碩風場（唯一以浮動式風場申請），則因審查資格不符，並未納入。

據了解，10座風場有7座都投出0元破盤價，與過去離岸風電躉購價每度5到6元差距甚大，但這個價格只用在選商作業，未來風場還是會以企業購電協議（CPPA）簽訂的價格售電。

能源局官員說明，序位排序是按照競標價格、國產化加分項目分數安排，另根據併網年度決定容量分配；舉例來說，海鼎二、海鼎三即和達天、又德風場重疊，會進行套圖處理、確定重疊多寡，再分配剩餘容量給序位較後面者。

另外，CIP的渢妙和北陸能源的北能也有重疊，但因渢妙排序在前，而北陸能源另有申請序位較前的加能風場，且該風場獨立、並無與其他風場重疊。

單一開發商獲配容量上限500MW，評估經濟效益等因素，容量最多可增至600MW，初估6家開發商、合計7座風場，最少共2.94GW可參與開發，最終結果待能源局公布。

根據公告內容，科理歐永續能源（Corio）的海鼎二、海鼎三風場，以及天豐新能源的海峽風場規劃併網年度是2026年，其餘都預計在2027年併網；海鼎、海峽風場都是上一階段無法履約的麗威風場的遞補名單。

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不過，有業者私下表示，2026年要完工，面臨基礎建設跟船期無法配合的現實，事實上，第二階段風場可能因為國產化產能限制延後併網，連帶影響2026年併網的風場，目前已知有一些關鍵零組件已受到影響，例如葉片；船期也因歐洲風場同樣在建設，牽動亞洲缺船。

按照今天結果，CIP的渢妙將是2027年最優先獲配容量風場，CIP表示，第一名固然值得欣喜，但目前同額競標似乎看不出第一名的額外優勢，盼能在有剩餘併網容量的情形下，獲配超過500MW的規模，以利增加本土化採購的經濟規模。（編輯：楊凱翔）1111214