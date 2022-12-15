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宣明智：台灣有戲、戲在竹科 台灣可望成新矽谷

2022/12/15 15:53
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（中央社記者張建中新竹15日電）聯電前副董事長宣明智今天表示，IC是創造未來的動能，台灣IC大未來才剛開始，台灣可望成為全球新矽谷，「台灣有戲，戲在竹科」；過去竹科園區協助廠商個別打拚，未來應聯結各界合力發展。

新竹科學園區今天歡慶成立42週年，竹科管理局邀請宣明智演講「戲說竹科」。他說，探討矽谷的成功，優秀的人、風險投資者與資本市場都是要素，最重要的是人才匯聚，有了一群人造就很好的環境後，慢慢演進成功。

至於台灣半導體的發展，宣明智表示，除了潘文淵等先知者倡議，還要政府採納、先行者打拚，移轉技術在台灣落地生根、商轉成功。

宣明智說，如果台灣追尋世界半導體的發展趨勢，由整合元件製造（IDM）廠主導，台灣不會有今天的成就。台灣的半導體得益於破壞式分工商業模式，設計、製造分工。

宣明智表示，過去半導體有很多領先國家，如美國等，不過，美國認為製造與設計可以分開，因而坐失先機。他強調，設計與製造是不可分的。

宣明智說，IC可以創新功能、創造系統，是創造未來的動能，是電動車及數位產業的驅動引擎，台灣半導體具有不可取代的地位，台灣將成為全球新矽谷，IC大未來才剛開始，預期未來IC設計可望快速成長超過50%。

台灣擁有技術人才與研發實力，加上有生產供應鏈與高報酬率的環境，宣明智表示，「台灣有戲，戲在竹科」，竹科創立42年，正站在一個新起點，過去竹科園區協助廠商個別打拚，未來竹科園區應聯結各界合力發展。

宣明智說，台灣應「透過內循環練兵，加強外循環競爭力」，拓展國際市場，在各地推動互助互貴型發展，共生創造利益共享。

至於新竹縣市及苗栗地區發展，宣明智表示，竹竹苗不一定要合併，不過一定要合作，共同整體規劃，透過分工將事情做好。（編輯：張良知）1111215

#宣明智
#台灣
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