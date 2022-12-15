被詐騙集團冒名 金管會澄清官員不會報明牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北15日電）今年前11月金管會接獲投資詐騙陳情已達583件，超越去年全年的439件，近日更有詐騙集團假借金管會官員名義發布不實廣告，金管會澄清，官員不會提供個股投資建議，民眾應小心查證。

投資詐騙猖獗，金管會統計，今年前11月已接獲投資詐騙陳情案達583件，超越去年全年；近期金管會更發現有不法業者或網站假借金管會官員名義，發布不實廣告或個股投資建議，意圖誘使民眾加入會員或購買推薦的股票及金融商品。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會澄清，金管會是金融監理機關，監理目的是維持健全、公平及效率的金融市場，金管會官員不會對個別有價證券價位走勢或投資建議進行研判，網站或報章雜誌廣告以金管會官員名義發布對個股價位研判及投資建議均非事實，提醒民眾小心查證，勿輕信不實廣告資訊，落入不法業者圈套。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高晶萍強調，民眾進行任何投資或交易前，應慎選合法業者，並勿輕易相信來歷不明的社群、通訊軟體訊息、電子郵件、簡訊或網頁廣告，金管會及相關公會已設置專區可供投資人查詢合法業者名單、遭冒名公眾人物澄清內容、媒體報導及合法業者的聲明澄清等資訊。

此外，民眾可善用反詐騙諮詢專線，由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務、相關公會提供合法業者查詢服務；另券商公會及投信投顧公會網站已建置國際投資警示專區及非法業者警示專區，投資人可至網站查詢資訊，確保投資安全。（編輯：楊蘭軒）1111215