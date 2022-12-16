外媒：iPhone 14 Pro供應和到貨時間有改善

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列供應狀況備受關注，外媒引述分析師報告指出，iPhone 14 Pro系列供應鏈和到貨時間已有改善，「但還不夠」，預估第4季整體iPhone銷售量將下修5%，明年首季銷售量也會下調。

鴻海旗下中國富士康鄭州廠區員工抗爭平息後，當地iPhone 14 Pro系列產能逐步恢復，供應鏈狀況備受關注。

國外科技網站Appleinsider日前引述瑞銀集團（UBS）分析師報告預估，今年第4季整體iPhone銷售量可能減少5%，從原先預期的8300萬支降至7900萬支，2023會計年度銷售量可能減少3%。

報告指出，蘋果供應鏈情況持續改善，在美國和中國消費者等待iPhone手機的到貨時間持續縮短，不過預期明年第1季iPhone銷售量可能下修至5800萬支，主要是交期仍持續拉長。

報告預估，2023會計年度iPhone銷售量將從原先預估的2.39億支，下修至2.32億支，預估減少約700萬支銷售量。

Appleinsider引述報告指出，高階版iPhone 14 Pro系列的等待到貨時間已有改善，「但還不夠」，在中國到貨時間從原先36天縮短至目前的28天，在美國，到貨時間從25天縮短至23天。

路透社在12月上旬引述知情人士報導，富士康鄭州廠區逐漸從COVID-19的疫情陰霾中走出，預計12月底到明年1月初，完全恢復生產。（編輯：趙蔚蘭）1111216