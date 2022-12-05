路透：富士康鄭州廠最快12月底完全恢復生產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）外媒報導，鄭州富士康逐漸從COVID-19的疫情陰霾中走出，預計12月底到1月初，完全恢復生產。由於疫情影響，鄭州廠區10月、11月間出現大量員工徒步離廠、離職並爆發抗爭，一度讓外界擔心產能。

路透社報導引述知情人士表示，富士康和當地政府正在努力進行招聘工作，隨著相關作業推動，產能正在逐步恢復。「如果招聘順利，大約需要3到4個星期左右恢復全面生產，時間約落在12月下旬至1月初左右。」

另一位知情人士在報導中提及，富士康希望盡快恢復全面生產，但無法給出時間表。不過「情況已經穩定下來，當地政府正在積極協助復工。」

受到COVID-19疫情影響，11月間富士康鄭州廠區出現大批員工離廠徒步返鄉，11月下旬更一度爆發抗爭與離職潮，由於蘋果iPhone 14 Pro系列主要在鄭州廠區製造，當地生產進展備受關注。

上述知情人士在報導中提到，即便積極推動復工，仍存有許多不確定因素，「經過上個月的抗爭後，有些員工對這份工作已心生恐懼。」

據華爾街日報3日報導，受鄭州廠區動亂刺激，蘋果已加快將部分生產移出中國的計畫，要求供應商更積極規劃把組裝移往印度和越南等國，並尋求減少對鴻海等台灣組裝廠的依賴。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111205