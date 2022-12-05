鄭州廠疫情衝擊 鴻海11月營收5510億元月減29%

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鴻海5日公布11月自結合併營收新台幣5510.92億元，月減29.04%，主要受到生產淡季及中國鄭州廠COVID-19疫情影響部分出貨。（路透社）

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天下午公布11月自結合併營收新台幣5510.92億元，月減29.04%，幅度略符合鴻海預期，主要受到生產淡季及中國鄭州廠COVID-19疫情影響部分出貨。

鴻海指出，鄭州廠目前逐步往恢復正常產能的方向進行，預估第4季營運展望將與外界預期大致相當。

鴻海下午公布11月自結合併營收5510.92億元，較10月7765.76億元減少達29.04%，比去年同期6217.13億元下滑11.36%，月減幅度約略符合鴻海預期。

鴻海表示，11月4大產品線與10月比較，元件及其他產品因相關零組件出貨增加，較10月維持正成長表現；消費智能產品受到逐漸進入生產淡季及鄭州疫情影響部分出貨，呈現較10月衰退；雲端網路產品10月拉貨動能強勁，電腦終端產品10月有新品上市，基期較高，因此11月同步較10月衰退。

若與去年同期比較，鴻海表示，電腦終端產品受惠10月新品發布，且去年同期料況供應較不穩定，因此年增率有雙位數百分點成長；雲端網路產品伺服器市場整體需求暢旺，較去年同期維持成長；消費智能產品進入生產淡季及鄭州疫情影響部分出貨，元件及其他產品因非主要業務減少，均較去年同期呈現衰退。

鴻海累計今年前11月自結合併營收5兆9926.02億元，較去年同期5兆2768.69億元成長13.56%。

觀察鄭州廠運作，鴻海表示，10月疫情發生以來，與地方政府、客戶密切聯繫與合作，在遵守官方防疫政策下，照護員工健康及安全生產一直是集團堅持的首要經營原則，也盡力維護員工權益，讓現有與新進員工都能受到最好照顧，一起度過此波疫情。

鴻海指出，目前整體疫情已受到控制，11月是疫情影響最大期間，除了調配不同廠區產能支應外，先前也已開始招募新進員工，逐步往恢復正常產能的方向進行，預估第4季營運展望將與外界預期大致相當。（編輯：張良知）1111205