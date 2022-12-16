美股收黑台股收盤挫逾200點 黃天牧：會持續觀察

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（中央社記者謝方娪台北16日電）美國聯準會（Fed）利率決策帶動美股重挫，台股同步走跌，今天收盤挫逾200點。金管會自7月起陸續出招穩定股市，針對股市波動，金管會主委黃天牧今天強調，會再持續觀察。

美國聯準會最新利率決策出爐，美股重挫，台股今天由台積電領跌、開低走低，收盤下跌205.58點，收在14528.55點，跌幅1.4%，成交金額新台幣2974.88億元。

黃天牧今天出席「台灣金融研訓院金融探索館啟用儀式暨第11屆台灣傑出金融業務菁業獎頒獎典禮」，會後接受媒體採訪簡短表示，對股市會再持續觀察。

根據金管會證期局統計，截至12月15日止，信用交易擔保維持率達175.81%，追繳金額0.01億元；意味擔保維持率仍高於證期局警戒防線160%。

證期局強調，投資台股還是要回歸基本面。

為樹立金融業楷模，由金管會、行政院農委會指導，金研院與銀行公會、財金公司、聯徵中心、聯卡中心等單位共同主辦「第11屆台灣傑出金融業務菁業獎」，在今天舉行頒獎典禮。

菁業獎素來有「金融界奧斯卡」之稱，為台灣金融界關注焦點，第11屆總計有53家金融機構參選、參選件數129件，參選家數及件數均再創歷屆新高。

金研院今天同步舉行「金融探索館啟用儀式」，在菁業獎頒獎前，黃天牧、總統府資政陳博志、銀行公會理事長雷仲達、集保董事長朱漢強、遠東銀行董事長侯金英、金研院長黃崇哲等人一同見證金融探索館啟用。

先前金管會請金研院研議建置銀行業金融博物館，除了推廣金融知識教育及促進普惠金融與國際金融交流，也可透過展示金融發展歷史及沿革，說明台灣金融自由化、國際化、數位化的進程軌跡，歷經2年多規劃與建置，金研院完成台灣首座金融探索館，館址設於金研院1樓及3樓。

金研院指出，展區規劃有金融發展里程碑、百年銀行實境劇場、揭密金庫、金融發展成果展示區、創新應用金融科技體驗區等多個展項，金融探索館正式啟用後，除可讓參訪民眾瞭解台灣銀行業發展的歷程與特色，也是金研院推展普惠金融的新基地，未來將與各金融機構或周邊單位合作，以發揮更大綜效。（編輯：林淑媛）1111216