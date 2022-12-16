公股攻新南向 金管會准合庫申設新加坡分行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）公股行庫攻新南向，力拚再添據點。金管會今天宣布同意合作金庫商業銀行向新加坡主管機關申請設立新加坡分行；若順利設立，將是第13家在新加坡設立分行的本國銀行。

合庫銀行考量台灣與新加坡雙邊貿易密切，規劃在新加坡設立分行，以結合合庫銀行現有新南向據點，整合區域內融資及金流服務，完善在東南亞版圖的完整性，並協助台商拓展事業版圖。金管會今天宣布，同意合庫銀行向新加坡主管機關申設新加坡分行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據金管會統計，截至今年11月底止，合庫銀行海外據點總計有1家子銀行、14家分行、8家支行及3家代表人辦事處等26處，分別設置在比利時、捷克、菲律賓、美國、香港、中國、澳大利亞、柬埔寨、寮國及緬甸等地。

金管會表示，目前在新加坡設有分支機構的國銀，包含第一銀行、台灣銀行、華南銀行、兆豐銀行、彰化銀行、土地銀行、國泰世華銀行、中信銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行及上海銀行等，共設有12家分行；遠東銀行則在新加坡設有1家代表人辦事處。（編輯：張良知）1111216