看好高資產商機 滙豐銀全台首座財管中心開幕

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滙豐（台灣）商業銀行在台北市信義區打造旗艦型財管中心，16日正式開幕，滙豐環球財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）專程訪台參與開幕典禮，展現滙豐集團對台灣市場高度重視。中央社記者謝方娪攝 111年12月16日

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（中央社記者謝方娪台北16日電）看好台灣高資產財管商機，滙豐（台灣）商業銀行在台北市信義區打造旗艦型財管中心，今天正式開幕；滙豐（台灣）規劃2023年再前進桃園與台中設立旗艦型財管中心，3間財管中心合計將斥資新台幣上億元。

看好台灣快速成長及充滿潛力的財富市場，滙豐（台灣）在台北市信義區打造旗艦型財富管理中心，今天正式開幕，旗艦型財管中心主打以頂級軟硬體設備與專業理專團隊，為私人銀行與卓越理財高資產客戶提供專屬尊榮的理財服務。

財管中心設有「國際金融中心」，可協助客戶處理跨國金融與環球帳戶各項服務需求，財管中心的會議室與休息區將不定期為高資產客戶舉辦品酒或珠寶鑑賞等高端頂級的生活品味活動，也會邀請專家舉辦講座，分享投資理財等市場最新資訊。

滙豐環球財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤 （Nuno Matos）此次專程訪台，為財管中心全新落成揭幕，親自展現滙豐集團對台灣市場的高度重視與深耕在地的決心。

馬勵濤接受媒體聯訪時表示，全球財富成長非常快速，相比全球成長速度，亞洲更呈雙倍成長。

對於媒體問及是否看好台灣成為媲美星港的區域金融中心，馬勵濤提到，從財管角度，並不是只能選擇a或b單一市場，而是全面布局，對滙豐而言，台灣是非常重要且有潛力的市場，滙豐會持續在台灣投資。

馬勵濤表示，台灣是滙豐在亞洲的重點發展市場之一，也是滙豐積極推動成為亞洲領先財管銀行所不可或缺的據點；滙豐已承諾近年將投入35億美元發展亞太區財管業務，其中包括台灣在內。

響應政府發展亞太區域金融中心與拓展高資產客群的政策，除了今天正式開幕的台北財管中心，滙豐（台灣）2023年將在桃園與台中設立旗艦型財管中心，3間合計將斥資上億元。

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滙豐（台灣）商業銀行財管暨個金事業處負責人葉清玉指出，滙豐（台灣）觀察台灣財富市場近年快速成長，富裕人士對財管需求變得更積極；財管中心的設立，便是鎖定高資產客戶需求，讓客戶能與專屬理專顧問團隊規劃資產增值、子女教育、退休規劃、資產傳承等財富目標。

根據信託公會統計，滙豐（台灣）客戶資產管理規模較去年成長22%，另今年11月底私人銀行與卓越理財高資產客戶數與去年同期相比展現強勁雙位數成長；今年前6月財管暨個金事業處稅前獲利達1900萬美元，較去年同期大幅攀升逾7成。（編輯：楊凱翔）1111216