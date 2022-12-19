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豐興廢鋼連4漲 估國際報價趨勢持平向上

2022/12/19 11:47
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（中央社記者潘智義台北19日電）豐興鋼鐵今天公布國內廢鋼每噸上漲新台幣200元，鋼筋基價每噸上漲200元，型鋼產品基價平盤。

為反映國際原料上漲，豐興指出，國內廢鋼收購價需適當調漲，鋼筋售價為反映成本上升也適度調漲，豐興的廢鋼收購價本週來到每噸1.12萬元，鋼筋基價則是每噸2.03萬元，型鋼產品基價則維持每噸2.63萬元。

國際原料行情部分，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週持平，每噸395美元，美國貨櫃廢鋼本週報價上漲10美元至每噸375美元，但澳洲鐵礦砂由每噸112.3美元下跌至112.25美元，跌0.05美元。

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豐興主管接受電訪表示，國際廢鋼漲多可能暫歇，但各國報價不一定同步，大致來看是持平向上。

鐵礦砂部分，中國封控放寬，提振市場需求預期心理，當地鋼價持續上漲，鋼廠採購心態樂觀，維持高檔震盪；美國廢鋼部分，因冬季效應帶動美國國內廢鋼收購價格上漲，但土耳其上週放緩採購力度，美廢僅小漲以對；日本廢鋼方面，雖然日本國內收購價大漲，且越南、韓國積極採購，因近期漲幅已大，本週對外報價漲勢暫歇。（編輯：張均懋）1111219

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