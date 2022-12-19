鴻海出清紫光持股 投審會：處分後再試算開罰金額

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）鴻海旗下工業富聯出清中國紫光集團持股，經濟部投審會今天表示，鴻海已說明將在確認股權處分狀態後，儘速提供資料給投審會；後續將依程序處理、裁罰，實際開罰金額將待收到資料後再行試算，最高為新台幣2500萬元。

鴻海16日晚間公告，旗下工業富聯處分投資中國大陸紫光集團持股，處分後間接對紫光集團持有股權為0%；但因鴻海先前的投資行為屬於「先斬後奏」，仍須依法開罰，最高裁罰金額為2500萬元。

投審會官員說明，投審會與鴻海今天透過電話聯繫，鴻海表示，16日發布的重訊是說明該筆投資，為鴻海旗下的工業富聯基於財務投資考量，透過興微基金轉投資晟粵（廣州），再轉投北京智廣芯，最終投資紫光案。

官員表示，因該案底下轉投資都屬於有限合夥的基金，鴻海說明目前狀況是準備要透過基金，出售當初投資的紫光股權，但因尚未完成程序，因此還要進一步確認股權的處分是在準備中或已完成。

官員表示，鴻海說明因這些股權交割的資料，不是直接由鴻海處理，而是由底下轉投資的基金所處理、提供，仍需要一些時間；鴻海一旦取得文件，就會提供給投審會。

至於後續裁罰時機，投審會強調，此案為投資違規在先，並未事先向投審申報獲准，就進行法規限制項目的投資，因此一定會裁罰，投審會後續一定會依照程序簽報、處理。

投審會說，依規定此案最高可開罰2500萬元，但具體裁罰金額，仍要等鴻海補上相關資料後，再透過電腦依照公式試算後才能確定，待結果出爐，將上簽呈辦理。（編輯：張良知）1111219