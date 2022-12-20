電金熄火 台股盤中跌逾百點失守14400點

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（中央社記者江明晏台北20日電）市場擔憂經濟衰退，美股收黑，台股今天早盤狹幅震盪，盤中指數跌逾百點，失守14400點整數關卡，電子、金融族群熄火，權值股如台積電、鴻海下跌，欣興重挫，貨櫃三雄上漲。

台股今天指數震盪，以14410.75點開低，早盤一度翻紅小漲，來到14451.91點，隨後下探14313.65點，跌逾百點，失守14400點關卡。

至11時14分，台股加權指數下跌107.95點，至14325.37點，成交量1239.98億元，代表中小型股票的櫃買指數盤中翻黑，跌幅0.25%。

觀察類股表現，上市股中，運輸類股表現最為搶眼，上漲近2%，電器股和鋼鐵股漲幅也逾1.6%；上櫃股中，化學股大漲逾2.3%，運輸股、紡織股也有亮眼表現。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電早盤下跌1元，至465.5元，跌幅0.21%，鴻海下跌約0.99%，大立光下跌0.44%，聯發科小漲。

ABF三雄今天股價弱勢，欣興下修今年資本支出，股價大跌約9%，下探127元；南電、景碩分別下跌逾5%和2%。

航運股中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海紅盤，漲幅分別約為0.6%、2%、3%。

投顧分析師指出，台股面臨季底作帳，上週跌勢較美股趨緩，但是部分投信重倉的個股已開始減碼，由於明年上半年景氣處於探底階段，封關前觀望氣氛濃。（編輯：趙蔚蘭） 1111220