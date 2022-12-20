外資賣超逾106億調節金融股 布局中鋼台泥
2022/12/20 18:02
（中央社記者江明晏台北20日電）台股今天跌263.29點，收在14170.03點，三大法人同步賣超，其中，外資及陸資賣超106.57億元，賣超中信金、永豐金等金融股、布局中鋼、台泥等原物料族群。
台股今天跌263.29點，收在14170.03點。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣181.53億元。其中，自營商賣超66.62億元，投信賣超8.34億元，外資及陸資賣超106.57億元。
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觀察今天外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，從賣超個股來看，中信金、永豐金、元大金、台玻、鴻海、遠東新、國泰永續高股息、旺宏、群創、元大滬深300正2等成為外資賣超標的，上述個股均賣超逾萬張，其中外資賣超中信金3.74萬張排名第1，賣超永豐金3.56萬張排第2，賣超元大金3.33萬張排第3。
以外資買超個股來看，中鋼、台泥、陽明、亞泥、中鴻、光寶科、英業達、友達、華新、中興電等成為外資青睞標的，上述個股均買超逾萬張，其中外資買超中鋼逾6.1萬張，排名第1，買超台泥4.1萬張排名第2。（編輯：楊凱翔）1111220
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