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壽險業前11月初年保費7191億 年減逾2成

2022/12/21 23:08
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（中央社記者謝方娪台北21日電）壽險公會統計，壽險業前11月初年度保費、續年度保費、總保費收入續呈「三衰」格局，其中，壽險業前11月初年度保費僅新台幣7191.35億元，年減幅擴大至24.7%。

壽險公會今天公布壽險業業績概況，若加計認列在負債項下收入，壽險業前11月初年度保費收入為7191.35億元、年減24.7%，續年度保費收入為1兆3845.31億元、年減18.6%；合計壽險業前11月總保費收入為2兆1036.65億元、年減20.8%。

若單看壽險業11月初年度保費收入更僅467.64億元，相比10月單月業績更低迷。

進一步觀察初年度保費收入結構，前11月傳統型保單初年度保費收入為3930.71億元、年減7.5%，投資型保單初年度保費收入為3260.64億元、年減38.5%，雙雙呈現衰退。

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壽險公會表示，今年業者對利變型商品宣告利率調升態度轉趨謹慎，與民眾預期不符，另新台幣兌美元貶值，不利美元利變壽險銷售，加上民眾預期12月起保費將因責準率調升變得更便宜，以致11月保戶轉採觀望態度，前11月傳統型保單初年度保費收入年減幅因此擴大至7.5%。

至於投資型保單買氣則因資本市場波動回檔及新台幣兌美元貶值等因素，保戶投資態度轉趨保守，加上投資型保單高齡條款新制10月1日起上路，壽險公會分析對通路銷售有帶來影響，以致前11月投資型保單初年度保費收入年減幅也擴大至38.5%。（編輯：楊凱翔）1111221

#壽險公會
#初年保費
#壽險業
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