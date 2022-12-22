卜蜂：新產能助威 明年維持成長目標

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）飼料與肉品大廠卜蜂董事長鄭武樾今天表示，受到全球禽流感加上原物料高漲影響，豬、雞、鴨價格都易漲難跌，今年營運優於去年，明年在新產能開出，原物料可望持穩下，預期表現不會太差，目標是希望維持成長。

卜蜂今天舉行法人說明會，今年前11月累計營收新台幣262.11億元，年增17%；前3季每股盈餘（EPS）4.05元，年增12.18%，表現亮眼。

鄭武樾表示，近期國際原物料價格見到回檔，不過，先前高價庫存預計還需1至2個月去化，由於今年11月飼料價格已調漲過1次，預期再調漲不容易。

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展望2023年，現在看來美加和巴西收成都還算不錯，預期黃豆、玉米、小麥等大宗物資明年價格應該能持平，原物料持穩將有助明年營運穩定成長。

因應環保健康趨勢，卜蜂於2018年在雲林斗六科學園區，興建1座年產能48萬噸無添加藥物AI人工智慧自動化飼料廠，已於今年第4季投產，預計將推升飼料市占率突破2成。台南鹽水新型汽冷式白肉雞屠宰場，預計2023年第1季投入量產。另外，轉投資瑞牧食品雞蛋洗選場規劃明年第1季投產，都將為明年帶來新的動能。（編輯：楊凱翔）1111222