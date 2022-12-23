壽險業可安度淨值危機？陳慧遊：請所有保戶安心

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2022年美國暴風式升息，讓壽險業淨值一度面臨難關，壽險公會理事長陳慧遊23日接受媒體聯訪表示，相信壽險業可安全過關沒有問題，希望所有保戶安心。中央社記者謝方娪攝 111年12月23日

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（中央社記者謝方娪台北23日電）美國今年猛烈升息，壽險業淨值驟跌，除了啟動資產重分類救淨值，近日壽險公會再提收回外匯價格變動準備金方案。壽險公會理事長陳慧遊今天表示，相信壽險業可安全過關，希望保戶安心。

股債齊跌下，壽險業經歷驚濤駭浪的一年，淨值一度蒸發上兆元，後靠金融資產重分類拯救淨值。壽險公會20日再開會通過收回一定額度外匯價格變動準備金建議案，並針對收回門檻提出4種方案。

陳慧遊今天出席「保險業身分驗證中心_理賠聯盟鏈2.0試辦案」啟動記者會，媒體關注，壽險公司今年底是否可安度淨值危機。

陳慧遊指出，壽險公會還在等金管會保險局對收回外匯價格變動準備金政策的最後核定，對於外界關切的淨值議題，相信壽險同業應該都可以安全過關沒有問題，希望所有保戶安心。

陳慧遊強調，在主管機關督促之下，壽險業一定會克服種種難關，請保戶放心、大家的保單都沒有問題。（編輯：翟思嘉）1111223