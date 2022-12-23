馬英九轟反核知錯不改 經部：核電大國法國也缺電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北23日電）前總統馬英九今天抨擊政府反核知錯不改，經濟部表示，馬英九執政時主張核二、核三不延役、轉而使用核四兩部機組，但最終並未推動成功，顯示核電在台發展確實有各種議題待克服，他舉例的核電大國法國近期也遇缺電問題。

針對馬英九稱淨零碳排路徑將核能排除，違背世界主流思維，更以經濟部長王美花名字諷刺「美花美花瞞天下」，經濟部則表示，寒流來襲已經很冷，沒營養的冷笑話實在不必。

中華民國核能學會今天召開第32屆第3次會員大會，前總統馬英九表示，以核養綠是正確的做法，核一、核二應該延役，核四重啟，且全球支持核能，以核養綠、以核減碳。

經濟部透過新聞稿回應，對馬英九的核電信仰充分尊重，但他提到歐盟把核電視為綠能一事，「是話只講一半」，可能誤導社會，因為歐盟考量核能符合永續分類標準仍有條件，其中最困難的是須於2050年找到高階核廢最終處置場，目前全球都還沒有實際可投入運轉的場域。

另外，馬英九也曾執政8年，其任內所找到的核廢最終處置場掛零，足見此議題具高度爭議性。

經濟部說明，能源問題多元複雜，各國的情勢、地理環境也不同，不是單一答案就能解決問題，有核電的國家，包括美國、日本、英國、歐盟等，面對近期國際燃料價格上漲，電價的漲幅達16%到45%不等，遠比台灣高。

至於傳統核電大國法國，近期則因疫情影響大修、管道腐蝕等機組問題，共10多部機組停機，甚至面臨缺電。

經濟部表示，為了邁向2050淨零轉型，必然要仰賴科技革命性的進展，各項新能源科技均高度關注，包括氫能、混燒氨、地熱等等；新一代小型核電機組（SMR）目前則仍在研發設計階段，未來也要經過周延法規、運轉實績驗證，且還要面對核廢料問題。

經濟部指出，因應國際RE100趨勢，企業需要綠能作為外銷利器，近年在政府民間合作設置下，再生能源建置已有顯著成果；截至今年10月，再生能源累積裝置容量已達13.38 GW，相較2016年增加約183%。

經濟部進一步說，馬英九執政時也曾宣示要推動「千架海陸風力機」與「陽光屋頂百萬座」，卻進度極為緩慢，「出嘴批評容易、出力做事困難，執政與在野經驗都有的馬前總統，應該體會很深」。（編輯：林淑媛）1111223