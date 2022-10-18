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專題／艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
首頁 / 國際

德國核電政策髮夾彎 3電廠將運轉至明年4月中

2022/10/18 11:49（10/18 11:55 更新）
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德國總理蕭茲17日下令讓德國現存的3座核電廠持續運轉到明年4月中。圖為德國核電廠伊薩2號。（路透社）
德國總理蕭茲17日下令讓德國現存的3座核電廠持續運轉到明年4月中。圖為德國核電廠伊薩2號。（路透社）
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（中央社柏林17日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天下令讓德國現存的3座核電廠持續運轉到明年4月中，使迫在眉睫的能源危機導致其執政聯盟夥伴之間出現裂痕的僵局得以解套。

德國原本計劃在今年底前廢除核電，但俄羅斯入侵烏克蘭與隨之而來高漲的能源價格，迫使他們不得不重新思考這項政策。

法新社見到蕭茲在致內閣首長的信函中說：「將建立法律依據，以讓伊薩2號（Isar 2）、埃姆斯蘭（Emsland）和內卡維斯特海姆2號（Neckarwestheim 2）核電廠在2022年12月31日後繼續運作至2023年4月15日。 」

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德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）近期表示，3座核電廠中有兩座將繼續「待命」，直到明年春季，以便在必要時刻協助確保能源供應。哈柏克所屬的綠黨（Greens）傳統立場反核，這類作法無疑是一次重大的政策轉向。

然而，這項決定無法滿足其他的執政聯盟夥伴，自由主義的「自由民主黨」（FDP）堅稱位於德國北部的第3座核電廠埃姆斯蘭也應保持待命。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111018

蕭茲
因應能源飆漲 馬克宏籲德國展現歐洲團結 柏林欲仿效美中脫鉤 德國商界唱反調
哈柏克
貿易仰賴中國引憂心 德矢言採穩健政策不再天真 歐洲對中投資兩極化 德大企業加碼其餘止步觀望
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