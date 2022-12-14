核融合實驗達150%能量淨增益 核研所：走向發電機會越來越高

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原能會核研所副所長李海光表示，未來走向核融合發電機會越來越高，但目前各國尚在實驗階段。圖為台北市士林區一座高壓電塔。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北14日電）美國宣布核能融合研究方面取得「重大科學突破」，首度在實驗中達成重大的能量淨增益。原能會核研所副所長李海光表示，代表未來走向核融合發電機會越來越高，但目前各國尚在實驗階段，商轉時程還未明朗。

他也說， 核融合 核融合小百科 核融合反應為太陽和其他恆星提供動力。





核融合是將兩顆輕的原子核結合，形成一顆較重的原子，並在過程中放出能量。若科學家能研發方法來利用核融合所產生的能量，這可能是一種重要的能源生產方式。





研究人員對氘-氚 （DT） 融合反應特別感興趣，氘-氚融合產生氦核和中子，過程中釋放出比大多數融合反應還要多的能量。



資料來源：美國能源部 看更多 關閉 核心技術是「電漿物理」，半導體製程、民生隔熱膜皆是應用範疇，攸關材料發展競爭力，若整合各界力量進行研究發展，成果將不容小覷。

美國能源部美東時間13日宣布，美國科學家已經在核融合研究方面取得締造歷史的「重大科學突破」，首度在核融合反應達成產出的能量遠高於引發反應所使用能量，將有助發展潔淨能源。

位於加州的勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL）的科學家最近在一次核融合反應中，產出約3.15百萬焦耳（MJ）的能量，約是雷射所用能量2.05百萬焦耳的150%。

（中央社製圖）

針對150%意涵，李海光今天接受訪問表示，核融合關鍵在輸入能量與輸出能量多寡，150%代表「輸出是輸入的1.5倍」，以往情況是輸入能量較大、輸出能量較小，代表沒有發電效益；若輸出大於輸入量越高，則代表將來走向核融合發電機會越來越高。

目前國際上對於核融合電廠商轉時程有落差，李海光表示，每個國家所使用的核融合研究方式不同，歐洲國際熱核實驗反應爐（ITER）是結合35國家、投資將近500、600億歐元，盼在2025年有較好成果出爐；美國使用的方法不太一樣，現在大家仍在觀察中，截至目前「並沒有明確哪一年有什麼結果出來」。

但從目前研究成果可見，進展速度越來越快，也借助科技進步、人工智慧等，「大家越來越樂觀」。李海光進一步說明，現在還在研究階段，「你看到的只是核融合技術，從技術到發電還有一段時間」，尚無達到示範型電廠程度，最樂觀商轉時間「絕對超過10年」。

李海光說，核融合電廠與現有核能電廠是完全不一樣的型態，不用處理放射性廢料，且燃料取之不盡，畢竟氫做燃料「在地球上用不完」，且沒有放射性問題，民眾心理也少了威脅。

談及核融合技術成果對國內啟示，李海光認為，核融合最重要的核心科技為電漿物理，可用在很多地方，例如電池，或半導體製程很多機台都使用電漿科技，另常用的隔熱膜也是利用電漿產生隔熱效果，「所以電漿物理才是真正核心所在」，最關切這部分的發展。

李海光指出，「電漿物理走到前瞻一點」即是核融合（高溫電漿）部分，低溫則為民生應用，尤其是對材料影響，攸關材料發展競爭力，因此也許不用過於關注在核融合發電，而應關注「電漿物理」這項科技，國內大專院校、研究機構都有相關研究發展，「很需要整合大家力量一起往這方向走」。（編輯：潘羿菁）1111214