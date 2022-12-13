美國核融合研究獲重大突破 有助追求潔淨能源目標

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國能源部今天宣布，美國科學家已經在核融合研究方面取得締造歷史的「重大科學突破」，首度在核融合反應達成產出的能量遠高於引發反應所使用能量，將有助發展潔淨能源。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，數十年來人類不斷嘗試要透過核融合方式取得用之不竭的乾淨能源，能夠達成「能量淨增益」（net energy gain），即產出的能量高於引發反應所使用的能量，是項重大的里程碑。

勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL）的科學家最近在一次核融合反應中，產出約3.15百萬焦耳（MJ）的能量，約是雷射所用能量2.05百萬焦耳的150%。這是首度在實驗中達成重大的能量淨增益。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）與實驗室研究人員一起出席記者會，宣布這項突破性進展。他發布聲明說：「國家點火設施（National Ignition Facility）的研究人員和員工奉獻他們的生涯，希望見到核融合點火成為事實，這是項劃時代的成果，而這項里程碑無疑將促成更多的發現。」

官員表示，這項成就將有助國防和未來發展淨潔電力的進展。

科學家數十年來一直在發展核融合技術，支持者說，核融合是一種乾淨、充裕且安全的能源來源，最終可能打破人類依賴化石燃料、助長全球氣候危機的局面。

倫敦帝國學院（Imperial College London）物理學家傑頓登（Jeremy Chittenden）表示，這是「令人極度興奮、真正的突破時刻」、「證明追求已久的目標、核融合的『聖杯』確實可能實現」。

當前全球核電廠是運用核分裂來產出能量；核融合則是結合兩個較輕的氫原子同位素（氘、氚），來形成較重的氦原子，過程中會釋出大量能量。而這就是太陽等恆星內部的反應。

在地球上，核融合反應則可透過在專門設備內把氫加熱至極高溫度來引發。勞倫斯利佛摩國家實驗室就是在巨大的「國家點火設施」中，把192束超高能量雷射光束全部導引至一個頂針大小、內含氫同位素的小圓柱容器。

如同核分裂，核融合操作過程不會產生碳，又比核分裂多出更多優勢，例如沒有核災風險，而且產生的輻射廢料少得多。然而核融合要達到產業規模，還有很長遠的路要走。

傑頓登提醒：「要用核融合來發電，我們必須進一步提高能量增益。我們也得找到可以更頻繁、更便宜重現相同效果的方法，之後才能切合實際地把它變成發電廠。」

法國原子能委員會（French Atomic Energy Commission）專案經理李法佛（Erik Lefebvre）告訴法新社，要走到那一步，可能還要再等20或30年。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111213