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台股量縮跌破半年線 法人：持續留意經濟數據表現

2022/12/23 21:33
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（中央社記者韓婷婷台北23日電）半導體賣壓沉重，耶誕假期前台股成交金額急凍至新台幣1504億元，創下2年多來新低量；加權指數終場下跌171.31點，跌落半年線；法人表示，升息、通膨仍牽動市場信心，持續留意經濟數據表現。

台股今天開低震盪，終場下跌171.31點，收在14271.63點，成交值1504億元，週線連3黑，半年線14315點失守。

安聯投信台股團隊表示，由於台股目前處於資訊空窗期，因此近期表現主要還是受到美股的影響。其中，台股科技股因美國部分科技股財報欠佳，加上之前短線漲多，相對承壓。

安聯投信台股團隊表示，非電部分隨著中國逐步解封，預期經濟及相關需求有望逐步回復，進而帶動部分原物料等需求。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，近期台股仍將受到總經數據發布干擾，盤面聚焦利多題材發酵族群表現。中國走向逐步解封，解封後的復甦產業將是近期市場重心。觀察整體產業面，仍以展望較佳、企業獲利成長及庫存狀況為主要考量。（編輯：楊蘭軒）1111223

#台股
#中國
#安聯投信
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