廣運：傳承接班、ESG是明年重點 盼走向國際化

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（中央社記者潘智義新北25日電）自動化物流系統整合工廠服務廠廣運集團今天舉行尾牙餐會活動，董事長謝清福表示，碳中和、傳承接班、營業秘密及ESG（環境、社會、公司治理）永續經營是2023年集團發展重點方向。

謝清福指出，2023年將發展3支箭，包括集團旗下的熱傳事業，以及盛新、群豐兩間公司，期盼集團走向國際化。

廣運集團今天在彭園新店館舉行尾牙餐會，席開80桌，集團旗下廣運、太極能源、金運、盛新員工齊聚一堂同歡，還有來自日本、泰國及荷蘭等策略夥伴出席參加。

展望2023年，謝清福說，廣運集團發展重點有4方向：碳中和、傳承接班、營業秘密、ESG永續經營。團隊同時積極發展3支箭，期盼鏈結更多國際策略夥伴，讓集團走向國際化。

廣運集團執行長謝明凱表示，廣運自動化事業今年營收成長2位數水準，2023年可望持續成長2位數，訂單能見度已達2024年；除電子及物流業自動化系統，明年將積極搶攻軌道工程及機場設施等公標案市場。

謝明凱說，廣運在東南亞布局明年可望有所斬獲；此外，半導體搬運傳輸系統明年也將開始貢獻業績。

至於太陽能方面，謝明凱解釋，今年受惠美國市場強勁需求，太極能源累計前11月營收達新台幣19.78億元、成長37.23%，力拚全年獲利；市場需求動能可望延續至明年第1季，預期明年營收將較今年持平表現。

盛新方面，謝明凱說，碳化矽（SiC）應用較原預期廣泛，除電動車、功率元件外，還可應用於半導體封裝、光學材料，並取代陶瓷散熱基板，已有國際級整合元件製造（IDM）廠主動接觸尋求合作機會。

謝明凱表示，盛新目前裝機約33台長晶爐，進度有些延遲，但仍將朝65台目標邁進，預期明年下半年可望較大量出貨。

至於熱傳事業，謝明凱說，電信業者戶外5G冷卻機櫃將於明年第3季開始量產，預期明年熱傳事業業務可望逐步放量。（編輯：楊凱翔）1111225