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豐興廢鋼、鋼筋皆平盤 結束連4週漲勢

2022/12/26 12:53
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（中央社記者賴言曦台北26日電）豐興鋼鐵盤價結束連4週漲勢，今天公告國內鋼筋、廢鋼、型鋼產品皆為平盤，分別維持廢鋼收購價每噸新台幣1.12萬元，鋼筋基價每噸2.03萬元，型鋼產品基價每噸2.63萬元。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼從每噸395美元漲到每噸405美元，美國貨櫃廢鋼報價從每噸375美元漲為每噸380美元，澳洲鐵礦砂由每噸112.25美元小跌至每噸112.2美元。

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鋼筋產品方面，豐興主管說明，雖然年底趕工帶動出貨暢旺，但因為鋼筋已連續數週調漲，下游目前轉為觀察國際行情並以優先消化訂單為主，因此鋼筋本週維持平盤。

至於國際原料走勢部分，豐興主管指出，美國國內廢鋼價格走揚，冬季效應也提高廢鋼收集難度，只是土耳其上週放緩採購力道，因此呈顯小漲；日本廢鋼則因越南、韓國積極採購，加上日幣上週急升，推動外售價格，使行情持續走揚；國內廢鋼則因國際行情漲勢已緩，所以維持平盤。（編輯：蘇志宗）1111226

#豐興
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