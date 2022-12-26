外資賣超39億 大砍貨櫃、散裝航運及鋼鐵股

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（中央社記者張建中台北26日電）台股今天震盪小漲13.5點，外資賣超新台幣39.12億元，賣超前10名以貨櫃、散裝航運及鋼鐵族群為主。

台股今天量縮狹幅震盪，指數上下波動僅47.91點，指數一度下探14253.2點，最高達14301.11點，終場收在14285.13點，上漲13.5點，成交值1121.15億元。

三大法人合計賣超49.36億元，其中，外資及陸資賣超39.12億元；自營商賣超16.25億元，連續第8個交易日賣超；投信買超6.01億元，連續第4個交易日買超。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超前10名中以貨櫃、散裝航運及鋼鐵族群為主，有陽明、長榮、四維航及大成鋼、中鴻。受外資賣超影響，長榮下跌2.99%，陽明及四維航下挫逾3%，大成鋼及中鴻也分別下跌2.43%及1.81%。

外資賣超前10名還有國泰智能電動車、富邦越南、寶齡富錦、聯電及力積電。

外資今天買超前10名以金融股居多，有華南金、第一金、新光金及開發金，還有兩檔航空股長榮航及華航。在外資買進下，長榮航及華航股價相對航運股強勢。

外資買超前10名還有元晶、中鋼、期街口布蘭特正2及康那香。

分析師王兆立表示，隨著外資休假，台股量能萎縮，大盤空間有限，呈狹幅震盪走勢。後續通膨與經濟數據將持續牽動國際股市動向，將是觀察重點。（編輯：楊凱翔）1111226