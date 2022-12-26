佳能明年營運展望審慎樂觀 下半年優於上半年

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）佳能總經理章孝祺表示，今年第4季因客戶調整訂單拉貨動能趨緩，但整體下半年優於上半年，展望明年，預期仍然維持下半年優於上半年態勢，整體營收有機會優於今年，毛利率則持平看待。

佳能今天舉行線上法人說明會，章孝祺表示，佳能深耕多年的影像新應用已開始進入收割期，儘管全球總體經濟環境不佳，受惠於產品佈局發酵，整體營運自今年起漸入佳境。

今年前3季稅後盈餘新台幣1.79億元，每股盈餘（EPS）0.63元，平均毛利率為22.21%；累計前11月合併營收49.18億元，年增56.7%。

章孝祺表示，佳能近年積極轉型，布局影像應用、車載及Edge AI邊緣運算三大領域，已由過去數位相機的研發製造成功轉為智能光學模組開發製造商，目前來自影像應用產品的營收貢獻已來到45%到50%，明年將超越5成，朝55%邁進。

章孝祺指出，影像產品主要應用來自360度消費型相機及B2B等領域，還有高階會議系統產品，未來還會整合影像、影音及AI人工智慧等應用，其中360影像產品高階B2B市場已佔有一席之地，以生產數量說是世界第一的360影像產品設計生產公司。

另外，佳能也投入相當多資源佈局邊緣運算及汽車領域，章孝祺說，看好二大領域未來成長性，將會是後續重要動能，其中車載相關產品將與集團旗下第一化成控股IKKA-KY合作，整合集團資源強化平台優勢；預估車載相關產品將在2024年見到較顯著的成長。

邊緣運算智能攝影機發展計畫聚焦在智慧道路交通、停車場管理、安全監控、鐵道運輸、車隊短禮智慧相機系統等領域。

展望2023年，章孝祺表示，明年大環境比較辛苦，目前看來上半年表現會略微疲弱，但下半年動能料將轉強，審慎樂觀看待全年營運。（編輯：楊凱翔）1111226