經濟部農工科技落地中台灣 提升產值兼減碳排

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（中央社記者鄭鴻達台北27日電）經濟部攜手農委會，在中台灣導入永續低碳、智慧感測等農工科技，將此應用在葡萄、洋桔梗以及乳牛飼料等11種農漁牧產物上，不但衍生附加產值逾新台幣2.6億元，更協助彰化二林葡萄農每年減少約5.6萬公噸二氧化碳排放量。

經濟部發布新聞稿指出，今天於彰化縣二林鎮舉辦「中台灣農漁牧場域應用交流會」，與農委會跨部會合作，串連6個農業試驗機關、攜手12家廠商，於中台灣導入永續低碳及智慧感測等農工科技。

經濟部次長林全能指出，苗栗、台中、彰化、南投、雲林等中台灣五縣市為農業重鎮，去年度農業產值逾2300億元，占全台農業產值近半，其中葡萄、洋桔梗產量，更占全台九成以上。

林全能表示，經濟部每年以科專預算支持農工科技研發，用科技協助農民提高收成，及因應農業人口流失、氣候暖化等挑戰，例如這次所展「智慧感測」技術，讓洋桔梗單支花苞數增加至少50%，提高外銷產值。

在「永續低碳」方面，林全能說明，耕種養殖系統排碳量占全球溫室氣體19%，減碳及創造碳匯是未來農業升級關鍵，本次展出農業剩餘物循環利用技術，可幫助彰化二林地區葡萄農每年減少約5.6萬公噸碳排放量，相當於145座大安森林公園全年的二氧化碳吸附量。

工研院副院長彭裕民表示，彰化縣二林鎮是全台種植釀酒葡萄及酒莊密度最高的地方，而廢棄葡萄藤蔓最令果農困擾，在經濟部、農委會共同支持下，工研院與農試機關合作，將科技農工技術落地應用，透過二林鎮公所協助，打造「生態資材數位預控生產設備」。

彭裕民表示，該設備讓在地酒莊能將廢棄的葡萄藤，轉化為機能型生物炭及醋液，不僅減少碳排，天然的友善資材還可再用回葡萄園裡驅蟲抗病並調整土壤體質。

彭裕民也說，除了材料，團隊還整合客製化葡萄成長所需的特定光譜發展成為智慧光源模組，在不用更換燈具下依照葡萄各生長階段需求來補光，讓果實大小接近，賣相變好，產值也提升10%。（編輯：楊蘭軒）1111227