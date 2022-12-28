陽明海運50週年 鄭貞茂3守則因應市場變化

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（中央社記者賴言曦台北28日電）陽明海運今天舉辦50週年慶祝酒會，董事長鄭貞茂致詞表示，陽明10幾年間運量不斷成長，面對今年第4季運價滑落，將秉持「存在、改變、影響力」3項未來經營守則，達到貨暢其流的使命。

陽明今天在台北市圓山飯店舉辦50週年慶祝酒會，除了鄭貞茂、總經理杜書勤等經營團隊出席外，包含交通部長王國材、中華航空董事長謝世謙等人到場祝賀。

王國材致詞說，台灣四面環海，有9成貨物要靠海運運輸，陽明1972年成立時，就是為了配合國家經濟建設、出口貿易，為伴隨台灣經濟成長的重要起點及助力；國內近年來有緊急運輸需要時，陽明也會協助水果、雞蛋、石斑魚等產品進出口，疏運市場短缺的出口壓力。

鄭貞茂表示，陽明1982年時，年營收約新台幣94億元，2021年來到3344億元，成長近35倍；年營運量則從2007年逾300萬TEU（20呎櫃），2015年突破400萬TEU，至2020年已破500萬TEU，短短10幾年間，運量不斷加速成長。

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鄭貞茂指出，航運業是變化很多的產業，今年第4季運價滑落，陽明有3項未來經營守則，就是「存在、改變、影響力」。

鄭貞茂說明，為了確保陽明海運存在，公司配合外在環境變化，布建智慧船舶並因應環保法規進行布局，同時陽明也是台灣首家興建LNG雙燃料船的航商，並持續研發新種替代能源，「陽明存在的使命跟價值，就是要貨暢其流，永續傳達善的力量」。（編輯：張良知）1111228