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風機造價高於越南？風能協會：鋼材用量即高逾3倍

2022/12/28 20:40
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（中央社記者曾智怡台北28日電）前內政部長李鴻源稱台灣離岸風機建造費用遠高於越南，引發話題。台灣風能協會提出5點，分析兩國建置差異，並強調單就風機容量造價及套管式基礎鋼材用量，台灣即高出何止3倍。

李鴻源日前質疑「台灣裝一支風機的錢，在越南可以裝三支」，台灣風能協會今天透過新聞稿，分析離岸風機建造成本取決於5項條件。

第一，風機容量大小。台灣所採用的機組為目前國際主流機型，裝置容量約8至10MW，遠大於越南所採用的風機容量。風機裝置容量越大，其設置高度越高且越重， 需更長更粗的塔架來支撐，基礎鋼材用量大成本隨之增加，也需更穩固的水下基礎來承載，「就像8層樓房子的建造費用，當然比4層樓房子高」。

第二，水深地質。台灣近岸海域生態豐富，尤其是有中華白海豚，因此風場多設置於20公尺水深以外海域，以避開近岸生態敏感區域。越南風機皆為潮間帶設置，水深較淺；而水深越大，整體基礎結構所受的作用力越大，加上台灣海域地質多為軟弱底床，水下基礎的基樁灌入深度也需更大，才能提供足夠的承載力。

第三，離岸距離。台灣離岸風場離岸距離較遠，需海底電纜將電力輸送至陸上變電站，離岸距離越遠，建造成本就越高；如果離岸距離大於20公里，通常需再設置海上變電站，將離岸風場所產生電力升壓，以減少海底電纜輸送電力因距離而造成的發電量損失。

此外，離岸距離越遠，海事工程施工作業需要船舶運送組件的時間也越長，須考量海上作業海氣象條件，風險也越高，建造費用也會增加。

第四，施工方式。越南在潮間帶極淺水域設置風機，施工成本已大幅下降，甚至採陸域施工亦可；台灣在水深處海域施工作業環境條件不同，相關海事工程與專業施工船舶與機具費用差異極大，且台灣施工期冬季受東北季風影響，造成工期成本大幅上升。

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第五，天然災害。台灣海域多颱風與地震，因此目前採用國際IEC組織（國際電工委員會）定義最高等級（Class T）的抗颱型離岸風力機組，單部機組費用較其他等級高，越南的風機則大多使用Class II等級。

此外，因大型機組及軟弱底床條件，台灣離岸風機多採用套管式水下基礎，構造及工序複雜、焊接精度及製造難度高且費時，而結構大且重，因此施工難度高，其製造及安裝成本皆遠高於越南所採用的高平台基礎（類似群樁式基礎），「就像使用於較嚴苛環境的高安全性車輛造價較高」。（編輯：楊蘭軒）1111228

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