曾文生：再生能源發電占比 估延1年至2026年達標

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（中央社記者范正祥台北29日電）再生能源建置進度不如預期，經濟部次長曾文生今天在立法院受訪時說，再生能源發電總體的規劃是7、8年的計畫，大概會稍微延後1年達成目標；按行政契約，2025年目標可展延1年到2026年。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、颱風影響，截至目前，離岸風機累積設置188座，未達成年底200座目標；太陽光電年度模組設置量雖達到2.5GW，也是有史以來完成量最高的1年，但距離累積設置11.25GW目標仍有一段距離。

立法院經濟委員會今天審查再生能源發展條例部分條文修正草案，曾文生列席並備質詢。

會前，媒體詢問再生能源建置進度不如預期一事。曾文生說，關於目前的風電進度狀況，它有不同的風場，只有幾個少數風場目前進度比較不順利，大部分的風場都是順利的；依照行政契約，本來就是到了2025年可以展延1年到2026年。

曾文生說，經濟部在對外說明時，都不斷說明一件事，就是整體要達到2025年再生能源發電占比20%政策目標，是7、8年的總體計畫，可能的狀況是因為裝置容量裝置後，發電時間要在隔年才會滿發，加上這幾年因為經濟景氣，也讓發電量增加，所以總體的計畫就是一個7、8年的計畫，大概會稍微延後1年達成目標。

另外，國發會昨天公布2030年強化減碳目標，較基準年減少24%加減1個百分點，媒體關注之前估算至2030年前投入約新台幣9000億元的推動預算是否會再增加。

曾文生回應，再生能源的建構，原則上是透過爭取國內外的民間投資來進行，不完全是政府的支出。

曾文生說，政府的支出大部分會反映在電網上，對於未來要擴張整個再生能源的發展，台電公司已提出10年5000多億元的總體預算，這是電網的部分，已明確對外說明；總體的9000億元計畫，還是會持續依照既有規劃進行。（編輯：張均懋）1111229