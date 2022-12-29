更多編輯台推薦新聞：
北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆
生活

北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首爾郊外隔音隧道大火 巴士卡車相撞釀5死37傷
首頁 / 產經

再生能源條例修法促淨零排放 立院初審多條文待協商

2022/12/29 16:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北29日電）立法院經濟委員會今天審查完竣再生能源發展條例部分條文修正草案，但由於仍待凝聚共識，多數條文保留，交由黨團協商。

為更加速推動再生能源發展政策，達成淨零排放目標，行政院會於12月8日通過經濟部擬具再生能源發展條例部分條文修正草案，函請立法院審議。

行政院版草案修正要點包括，擴大離岸風電可設置範圍及鼓勵水利設施兼做發電利用，刪除離岸風電設置「不超過領海範圍」的文字及修正小水力發電的定義。

另外，增訂規範新建、增建及改建符合一定條件的建築物，應於該建築物屋頂設置太陽光電發電設備。

地熱部分，行政院版草案新增地熱能探勘許可與地熱能開發許可的申請、審查程序等相關規範，並明定違反相關義務規定的罰則。

包括台灣民眾黨團、民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委謝衣鳯、國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委賴瑞隆、民進黨立委蘇治芬、國民黨立委陳玉珍、民進黨立委莊競程、民進黨立委何欣純等人也有分別提出修法版本，關心推動再生能源發展政策。

立法院經濟委員會召委、民進黨立委賴瑞隆說，再生能源發展條例部分條文修正草案備受關注，但今天是本會期經濟委員會最後一天會議，讓保留條文先出委員會，之後再來協商；草案審查完竣，提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。

經濟委員會今天在會議結束前作成結論，再生能源發展條例部分條文修正草案，包括第3條等10多個條文。

至於立委所提附帶決議，考量與草案相關修正條文有所連動，而相關修正條文尚未決定是否或如何修正，所以附帶決議暫時全數保留，黨團協商時再一起處理。（編輯：蘇志宗）1111229

#民進黨
#立法院經濟委員會
#賴瑞隆
賴瑞隆
民進黨拿下台南高雄議長 中評會主委感謝黨內團結 台南民進黨6正國會議員 議長選前聲明含淚投票
蘇巧慧
選舉挫敗掀內閣改組聲浪 蘇巧慧：檢討是民進黨特色 包場電影「流麻溝十五號」 蘇巧慧盼珍惜民主
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族