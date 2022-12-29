中國防疫解封 正新樂觀看明年車市帶動輪胎需求

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（中央社記者賴言曦台北29日電）正新輪胎今天召開法人說明會，副總經理羅永勵表示，歐美物流逐步回穩、中國放鬆防疫政策，明年車市有望優於今年，估計需求可較今年成長5%，帶動輪胎需求。

中國政府放鬆防疫管制，羅永勵認為，雖然現在中國確診率仍高，但首波染疫人員已陸續痊癒復工，帶動產能逐步攀升，且如果度過感染高峰，估計市場需求動能將浮現，明年如果疫情趨緩，整體輪胎市場有望優於今年。

不過羅永勵指出，中國解封後雖可以期待，但明年的通膨情況仍有影響性，需要審慎觀察；至於正新的庫存水位，則保持在健康水準。

原物料行情部分，羅永勵表示，今年第3季應是近期高點，第4季起微幅下滑，預估明年第1季將延續今年底跌勢，持續修正。

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羅永勵指出，碳黑行情持續上漲，但幅度已趨緩；丁二烯行情則隨石油價格波動，預估天然膠明年第1季跌幅在5%內，實際情況則需視中國疫情走勢而定。

對於旗下以機車胎為生產主力的印度、印尼「雙印廠」產能規劃，羅永勵指出，印度、印尼為新興市場，受通膨影響較小，但由於整體國際情勢不穩定，因此採取保守擴產策略，預計印尼廠明年底有望達到日產能4萬條的規模。（編輯：張良知）1111229