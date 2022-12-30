11月製造業景氣燈號跌至衰退藍燈 逾2年首見

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台經院30日公布，11月製造業景氣燈號跌落至藍燈。圖為在台北市中正區建築工人工作情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）利空籠罩，持續衝擊台灣出口表現，台經院今天公布11月製造業景氣燈號自黃藍燈跌落至代表景氣衰退的藍燈，這也是2020年8月以來，首次出現藍燈。

台經院指出，全球終端需求持續受到通膨、升息循環影響而減弱，產業鏈以減產策略及庫存調整因應，使得生產指數及外銷訂單指標續呈衰退，而出口衰退幅度持續加大，進而影響需求面、原物料投入面等指標；此外，中國封控影響經濟活動，製造業對當月景氣多呈悲觀與持平看法，衝擊經營環境面指標。

受到諸多利空因素夾擊，11月的製造業景氣信號值降至9.70分，月減1.18分，分數為2020年2月以來新低，燈號則轉為代表景氣衰退的藍燈。

11月製造業景氣信號值降至9.70分，為逾2年來新低。（圖取自台經院網頁tier.org.tw）

進一步觀察細部產業電子零組件業的表現，台經院指出，雖然積體電路因5G、高效能運算等晶片需求接單仍殷，但消費性電子產品景氣疲軟，加上客戶進行庫存調整，外銷訂單與出口轉為負成長，影響需求面及經營環境面指標，11月電子零組件業景氣燈號也從低迷黃藍燈轉為衰退藍燈。

展望未來，台經院分析，中國12月初陸續解除封控，伴隨防疫措施鬆綁，確診數快速增加，預估陣痛期可能持續數個月以上，才能進入平緩階段；由於疫情打亂企業產銷進程，提高產業鏈中斷的風險，也加大中國經濟下行壓力，傳產業者因外銷出口所承受的壓力將快速升高。

此外，科技業雖因新興科技應用及終端產品晶片技術含量具有優勢，衝擊相對緩和，但台經院指出，美中科技戰升溫，以及中國經商環境變數眾多，以中國為生產基地的台商如何應對，這些都將牽動台灣製造業表現，必須審慎關注。（編輯：林淑媛）1111230