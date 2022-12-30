新台幣封關2022年狂貶近1成 明年看地緣政治等3件事

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）新台幣匯率今天封關，2022年全年累計重貶3.018元，貶幅高達9.83%，創下25年來最大貶幅。對於明年新台幣匯率是否可揚眉吐氣，專家分析，地緣政治等3因素牽動下，新台幣大幅走升有難度，30元料將成為常態。

2022年匯市今天封關，新台幣兌美元收盤收在30.708元，小升2.4分，外匯交易員表示，外資還在休假期間，出口商動作也不大，量能有限之下，台北及元太外匯市場總成交金額為10.45億美元。

根據央行統計今年主要貨幣對美元變動，新台幣累計貶值9.83%，貶幅超越韓元的5.99%、人民幣的8.25%，不過日圓更為慘烈，全年貶值12.87%。

面對即將到來的2023年，外界關注新台幣匯率是否可揚眉吐氣，台新銀行首席外匯策略師陳有忠點出3件事將牽動新台幣匯率走勢。

影響台幣的首要關鍵是美元，陳有忠指出，美國聯準會（Fed）「暴力升息」是影響全球金融市場的關鍵，目前看來，聯準會升息步入尾聲，頂多升至明年第1季，而美元指數衝至114.78的高點後向下修正，美元套利該上車的都上車了，甚至「提前下車」， 未來很難再重啟先前那麼強勁的漲勢。

「美元強勁的地雷已經拆除，新台幣空襲警報結束」，陳有忠直言，隨著聯準會升息走向尾聲，美元指數可能繼續下修，提供台幣回升力道。

不過陳有忠接著點出一個牽制新台幣升值的因素，「這一個多月美元回落，台幣反彈卻沒有同步，主因是另個地雷、地緣政治台海緊張的因素還在」。

陳有忠直言，俄烏戰爭給大家一個啟示，自己要先有抗戰意願，西方國家才願意資助，這也是台灣政府近日宣布恢復義務役役期至1年重大決策的原因；而台海局勢劍拔弩張，外資心生疑慮，將壓縮新台幣的升值空間。

至於第三個影響因素，陳有忠表示，前幾年新台幣升值榮景很大部分是靠出口亮麗表現支撐，如今經濟基本面走弱，加上龍頭廠商台積電前往美國設廠，削弱部分出口商拋匯動能。

匯銀主管分析，新台幣明年有機會回升，但空間有限，料將在30至31元的大區間偏升整理，測試29元有難度，頂多曇花一現。

匯銀人士也認為，2023年新台幣匯率應在30元至31元間整理，下半年或許會有轉機；他指出，中國近期宣布解封，因防疫措施鬆綁，確診數快速增加，但若明年下半年走出陣痛期，經濟穩步回升，可望吸引資金回流亞洲市場。（編輯：楊蘭軒）1111230