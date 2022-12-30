新台幣全年重貶9.83%創25年最大跌幅 專家點出2原因

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）新台幣匯率今天封關，全年重貶9.83%、創25年來最大跌幅。台新銀行首席外匯策略師陳有忠直言，新台幣今年以來貶勢慘烈，除了美國聯準會（Fed）「暴力升息」支撐美元獨強，地緣政治紛擾也是關鍵。

今年以來，受到美國聯準會「暴力升息」的影響，全球金融市場劇烈震盪，台灣難以倖免；新台幣兌美元匯率更是貶勢凌厲，從年初的27元一路暴跌至32元，近期風向才轉變，回升至30元價位盤整。

儘管11月後新台幣轉為走升，仍無法收復今年以來狂貶的失土，新台幣兌美元今天收盤收在30.708元，全年累計重貶3.018元或9.83%，創下1998年以來最大跌幅。

回顧近年新台幣匯率，由於國際局勢陡變，走勢跌宕起伏。2020年、2021年受惠於出口大爆發、台股強勁、經濟基本面亮麗等因素，坐穩「地表最強亞幣」的稱號；沒想到2022年局勢大反轉，新台幣從狂升轉為狂貶，一度重摔至32元。

「很罕見新台幣一年可以貶超過4塊錢」，陳有忠指出，新台幣匯價年初最高還在27.5元價位左右，沒想到美國聯準會鷹浪太強，美元一枝獨秀，成為全球最大吸鈔機，新興市場貨幣跌勢慘烈，又以日圓最慘，新台幣貶幅不如日圓，但也超越人民幣、韓元等主要亞幣。

新台幣今年貶勢深重，陳有忠分析，主要受兩大關鍵影響，第一就是美元太強，二是地緣政治緊張局勢。

陳有忠指出，今年國際大事少不了俄烏戰爭，是地緣政治的典型例子，但其實日本、韓國、台灣貨幣表現都不好，當中還參雜地緣政治因素；北韓試射飛彈、俄羅斯挑起北方四島緊張關係，以及台海危機升溫，均令貨幣表現承壓。

此外，匯銀主管指出，今年出口放緩、台股回檔修正，外資成為主導新台幣匯率走勢的關鍵力道，不過國際局勢變化快速，熱錢來匆匆、去匆匆，台灣股匯市隨之震盪。

中央銀行總裁楊金龍日前也有感而發，直言熱錢就像氣候變遷，乾旱的時候很乾，有時候卻又短短幾天就把全年的雨量下完，也因此，新台幣匯率很難準確預測。（編輯：楊蘭軒）1111230