追隨華爾街漲勢 亞股封關日大多收高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港30日綜合外電報導）美國股市昨天反彈回升，為亞太地區市場帶來一些提振，在2022年封關日的今天，亞太地區各國股市大多收漲。

昨天公布的數據顯示，美國截至12月24日當週的首次申請失業救濟人數增幅超過預期，代表經濟有所降溫。

這提升了投資人對美國聯邦準備理事會（Fed）放緩升息的期望。由於較高的借貸成本造成經濟放緩，聯準會的激進對抗通膨行動引發人們對於經濟衰退的擔憂。

在這種樂觀情緒的推動下，美國股市3大指數昨天收漲，亞太地區各國股市今天也隨之走高。

分析師表示，2022年最後一週的交易量呈現清淡，投資人對明年展望處在低風險情緒。

彭博（Bloomberg News）引述TIAA銀行（TIAA Bank）全球市場總裁蓋夫尼（Chris Gaffney）說法指出：「邁入新的一年，我認為投資人會和今年關注同樣的事情。那就是各國央行要把利率帶往何方，以及通膨數據是否會迫使他們要維持相當激進的立場。」

香港、上海、雪梨和新加坡股市今天都收漲，東京股市則平盤作收。（譯者：陳彥鈞/核稿：戴雅真）1111230