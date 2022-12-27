續任央行總裁迎戰經濟物價雙挑戰 楊金龍：全力以赴

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）總統府今天發布總統令，宣布特任楊金龍續任央行總裁，楊金龍回應，他將繼續全力以赴；不過學者認為，明年央行面對經濟與物價的雙重挑戰，情勢相當艱鉅。

中央銀行總裁楊金龍任期將於2023年2月屆滿，全球經濟金融局勢動盪之際，總統府今天發布總統令，宣布特任楊金龍續任央行總裁，任期自明年2月26日起，至2028年2月25日止。

楊金龍稍晚做出回應，他表示，「感謝長官給我機會，為國家服務，我會和本行同仁繼續全力以赴，謝謝大家的關心與鼓勵」。

不過展望2023年，台灣經濟成長恐難「保3」，學者普遍認為央行將面臨更大挑戰。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，必須肯定疫情期間，央行在楊金龍的帶領下，確實在金融穩定扮演重要角色，且面對國際金融情勢變化，央行對於物價、匯率等政策做得還不錯。

2023年國際局勢更加動盪，孫明德指出，明年國外可能發生停滯性通膨，台灣沒有這麼嚴重，但經濟成長不算高、物價不算低，貨幣政策如何權衡存在挑戰；另一方面，美國升息到頂，歐洲央行升息才到一半，各國金融政策不同調，也讓金融情勢更添複雜度。

孫明德進一步指出，前幾年央行都專注處理單一課題，2020年疫情爆發，降息顧經濟，今年國內通膨升溫，升息打擊通膨，「明年各種症狀都來了，用藥份量怎麼拿捏，央行面臨的挑戰會更複雜」。

中研院經濟所研究員簡錦漢也說，全球需求下滑，導致台灣經濟成長放緩，但通膨問題還沒完全解決，央行必須在顧經濟、顧利差、打通膨之間找到平衡點。（編輯：林淑媛）1111227