全球央行總裁評比拿下第3個A 楊金龍：大家努力成果
2022/8/16 19:14（8/16 19:34 更新）
環球金融雜誌最新發布2022年全球主要國家央行總裁評比，中央銀行總裁楊金龍今年獲得A級，是他個人的第3個A。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇思云台北16日電）環球金融雜誌（Global Finance）最新發布2022年全球主要國家央行總裁評比，中央銀行總裁楊金龍今年獲得A級，是他個人的第3個A，也較去年的A-上升1級。
楊金龍晚間透過幕僚表示，近年台灣經濟成長表現不錯，物價相對其他國家穩定，這是全體國人、政府行政團隊及央行同仁共同努力的成果。
楊金龍在2018年2月26日上任，分別在2019、2020年拿下「A」級評比成績，2021年拿下「A-」，今年再次拿到「A」級評比，較去年上升1級。
環球金融雜誌自1994年起每年都會發布央行總裁評比報告，針對96個主要國家、地區的中央銀行總裁進行評分。今年拿下「A+」級有1位，是冰島央行總裁；拿下「A」級有10位，分別是巴西、中國、印度、以色列、巴拉圭、秘魯、南非共和國、瑞典、台灣、越南的央行總裁。
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獲得「A-」評比的央行總裁有10位，分別為保加利亞、哥倫比亞、埃及、喬治亞、模里西斯共和國、摩洛哥、紐西蘭、菲律賓、沙烏地阿拉伯與烏拉圭。
環球金融雜誌針對主要國家央行總裁進行貨幣政策表現評比，評分標準從A到F，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」，評比標準包括通貨膨脹控制、經濟成長、貨幣穩定與利率管理等指標。（編輯：林淑媛）1110816
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