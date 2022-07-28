憂心台美利差擴大 鷹派央行理事一度喊升1碼

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（中央社記者蘇思云台北28日電）央行今天公布第2季理監事議事錄摘要，央行理事認為美國接連在6、7月持續升息，台美利差擴大問題浮現，也加劇台灣輸入性通膨，認為央行應該升息1碼才能有效抑制通膨，同時建議，若有需要，可加開臨時常務理事會議。

中央銀行6月16日舉行第2季理監事會，並宣布升息半碼（1碼為0.25個百分點）、調高存款準備率1碼的結論；央行今天公布議事錄摘要，根據內容，當時會議上，針對政策利率升息半碼與1碼間，有不少討論。

有理事關注台美利差擴大問題，並指出近來新台幣匯率貶值，雖然主要反映外資匯出，但美國聯準會（Fed）在6月升息3碼，7月也持續升息，央行本次若僅升息半碼，可能導致追逐利差的企業或個人匯出資金，加重新台幣貶值的壓力。

此外，理事擔心，由於國內物價上漲主要與原物料等進口物價上漲有關，若因利差擴大導致新台幣貶值壓力，將不利物價穩定；台灣通膨相較其他國家平穩，主要是因油、電、天然氣等採取價格凍漲與補貼。由於當前國內經濟金融情勢跟3月並無太大變化，且美國大幅升息，認為央行本次升息幅度1碼較妥當。

有理事表示，贊成調升政策利率半碼，適度升息可抑制民眾通膨預期上升。不過央行僅升半碼，宜關注台美利差擴大下，對資本移動及新台幣匯率的影響。台灣通膨主要來自輸入性通膨，若利差持續擴大，將導致資本外移，新台幣續貶，加劇輸入性通膨。

另有理事擔心，緩慢且力道不足的升息對抑制通膨與通膨預期沒有太大助益。這次雖然採取不同政策工具組合，但組合力道仍顯不足，跟全球其他央行政策相較，央行升息半碼是非常規且力道不足。

有理事指出，央行3月升息1碼，但國內隔夜拆款利率等短期利率上升幅度仍低於政策利率升幅，反映政策利率調升某種程度上僅具宣示效果，因此，這次調升利率1碼應是比較好的作法。若升息半碼，則7天期或多天期央行存單利率應足額調高半碼。

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不過，也有理事認為，外資在台灣的資金絕大多數以持有股票為主；根據統計，今年以來外資持有台債及新台幣存款的餘額變動不大，都顯示台美利差擴大，並非此波外資匯出資金的主要考量因素。

理事也關注未來經濟情勢不確定性高及台美利差擴大問題，並表達央行貨幣政策宜更加機動，在央行9月理事會前，若有需要，央行可加開臨時常務理事會議調整貨幣政策，以彈性、快速因應。（編輯：潘羿菁）1110728