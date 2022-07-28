央行議事錄揭6月升半碼原因 理事憂預期心理助長通膨

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（中央社記者蘇思云台北28日電）央行6月宣布升息半碼搭配調升存款準備率1碼。央行理事認為，台灣的通膨雖主要由供給面因素造成，但央行如果愈早提出措施，愈能及早控制通膨預期，價量並行可顯示央行對抗通膨的決心。

中央銀行在6月16日舉行第2季理監事會，會後宣布升息半碼，搭配調升存款準備率1碼，這也是央行暌違14年再度祭出存款準備率措施。央行總裁楊金龍表示，希望透過價量並行抑制通膨預期心理。

央行今天公布的議事錄摘要，揭露升息半碼並搭配調升存款準備率1碼的原因。

多位央行理事認為，服務業受到疫情衝擊，復甦情況並不理想，加上央行中小企業貸款專案融通即將結束，如果升息1碼，可能對服務業與中小企業造成壓力，因此贊成搭配調升存款準備率方式。

有位理事表示，今年物價上漲雖然主要來自輸入性通膨，供給面造成的通膨壓力並非央行所能掌控，但穩定物價是央行職責，仍須適度調高利率以抑制通膨。

另外有理事指出，台灣通膨壓力較實際數據顯示高出許多，不管通膨是來自供給面或需求面，都會影響通膨預期。如果央行態度愈明確、愈堅決、愈早提出有效的政策，愈可能及早控制通膨預期，之後經濟步入衰退的機率就愈小。

有理事指出，利率決策的主要目的在於民眾對通膨預期的定錨，央行宜對外說明本次是考量物價變動影響而訂定價量並行的政策，希望能讓外界充分瞭解未來幾個月或更長的一段期間，民眾通膨預期以及借貸成本的變化。

此外，有理事表示，央行採取緊縮性貨幣政策的目的，就是要對抗通膨，首要重點是必須降低社會大眾及企業的通膨預期，通膨預期心理一旦形成，物價恐呈螺旋式上漲。由於央行這次升息幅度小於3月，加以提高存款準備率屬規範銀行措施，央行宜與民眾妥善溝通其對物價抑制的效果，以降低通膨預期。

央行多年來未調整存款準備率，有理事指出，這次調升將透過乘數效果影響貨幣供給，須嚴密追蹤其成效及衝擊力道，作為日後政策擬訂參考。

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不過，也有理事提出質疑，認為央行已10多年未調整存款準備率，在超額準備部位偏高情況下，調升存款準備率的影響可能有限。

展望未來貨幣政策，有理事表示，去年4月以來、預期到今年底台灣消費者物價指數（CPI）年增率仍將逾2%，通膨時間恐較預期更長，且專家學者通膨調查也顯示，明年CPI年增率預期仍逾2%。如果通膨長期存在，可能持續造成民眾預期心理，未來貨幣政策的考量重點，宜著重通膨預期及通膨問題。（編輯：林淑媛）1110728