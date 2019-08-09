楊金龍首膺A級總裁 坐鎮央行緊盯匯率戰

全球金融雜誌於美國時間8日公布全球主要國家央行總裁最新評比，央行總裁楊金龍首次列評就拿下最高的A級榮譽。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北9日電）全球匯率戰陰影籠罩，剛獲得最高A級評價的中央銀行總裁楊金龍，即使金融市場因颱風休市，今天仍照常前往央行坐鎮，緊盯國際金融動態；對首次獲得最高評價，他歸功於是央行全體同仁的努力成果。

全球金融雜誌（Global Finance）於美國時間8日公布全球主要國家央行總裁最新評比，去年因上任未滿一年而沒有評比成績的楊金龍，今年首次列評就拿下最高的A級榮譽。

對於首次在全球主要國家央行總裁評比中獲最高的A級評價，楊金龍相當謙虛，他說，這都是央行同仁努力成果，但還有進步空間，會一本初衷、繼續努力。

不過，美中貿易戰愈演愈烈，人民幣兌美元在5日貶破7元心裡關卡，美國宣布認定中國為匯率操縱國，市場憂心美中貿易戰從關稅打到匯率，全球經濟前景堪憂。

由於國際金融情勢詭譎多變，即使今天台灣金融市場因颱風來襲休市一天，楊金龍仍照常於8時到辦公室坐鎮，緊盯國際金融市場交易，全力備戰因應。

央行前總裁彭淮南在任時創下全球唯一的「14A總裁」紀錄，20年任期內風雨無阻，為新台幣匯率把關；而承襲彭淮南精神的楊金龍，今天也首次獲評為A級總裁，同樣也在颱風假照常到央行上班。

民國42年6月出生的楊金龍為國立政治大學貿易研究所碩士、英國伯明罕大學經濟研究所博士，長期在央行從事相關工作，去年初接任央行總裁前，擔任副總裁長達10年。

全球金融雜誌今年針對94個主要國家央行總裁進行評比，與楊金龍同列A級者，還有南韓央行總裁李柱烈，以及澳洲、俄羅斯、黎巴嫩、科威特、摩洛哥等去年也獲評為A級的熟面孔。

至於與楊金龍同樣是今年首次獲評比的中國人民銀行行長易綱及美國聯準會（Fed）主席鮑爾，則分別獲評C及A-。

此項評比共分5等級，從代表優異的A，到徹底失敗的F。（編輯：林淑媛）1080809